Nach Isabel Gose und Lukas Märtens hat auch das dritte Magdeburger Schwimm-Ass eine EM-Medaille in der Tasche. Mit der Titelvergabe hat er nichts zu tun.

Lublin - Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock hat für die dritte deutsche Medaille bei den Kurzbahn-Europameisterschaften gesorgt. Über 1500 Meter Freistil kam der Magdeburger im polnischen Lublin auf Platz drei. In 14:19,26 Minuten hatte er allerdings nichts mit der Titelvergabe zu tun. Europameister wurde der Ire Daniel Wiffen in 14:13,96 Minuten vor dem Ungarn Zalan Sarkany, der 1,55 Sekunden Rückstand hatte.

Wellbrock hatte auf Bahn sieben startend keinen direkten Kontakt zu den mitfavorisierten Kollegen. Nach einem verhaltenen Start arbeitete er sich nach 450 Metern auf Platz drei nach vor und hatte nahe der 1050-Meter-Marke direkten Kontakt zu Wiffen auf Platz zwei. Als dieser dann sofort das Tempo verschärfte, war Wellbrock geschlagen. Auch Sarkany war dem nicht gewachsen und musste sich mit Platz zwei begnügen.

Wellbrock hatte bei seiner bislang letzten Kurzbahn-EM-Teilnahme 2021 in Kasan den Titel gewonnen. Im selben Jahr hatte er bei den Weltmeisterschaften auf der 25-Meter-Bahn den noch heute gültigen Weltrekord von 14:06,88 Minuten aufgestellt.