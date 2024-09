Frankfurt/Main - Dreispringerin Kristin Gierisch beendet ihre Karriere. Das gab die frühere EM-Zweite auf Instagram bekannt. „Nach 22 Jahren Leistungssport ist es an der Zeit, sich zu verabschieden“, schrieb die 34-Jährige.

Der größte Erfolg ihrer Karriere gelang Gierisch bei den Europameisterschaften 2018 in Berlin, als sie mit 14,45 Metern die Silbermedaille gewann. Ein Jahr zuvor holte sie bei der Hallen-EM in Belgrad Gold. Außerdem belegte sie 2016 bei der Hallen-WM in den USA den zweiten Platz.

Sowohl unter dem Hallendach (14,59 Meter) als auch im Freien (14,61 Meter) ist Gierisch deutsche Rekordhalterin. In den vergangenen Jahren hatte die Olympia-Teilnehmerin von Rio de Janeiro und Tokio allerdings mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. In dieser Saison verpasste sie die deutschen Meisterschaften in Braunschweig sowie die Olympischen Spiele in Paris.

Nach Angaben des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) wird Gierisch am 1. Oktober als Polizistin auf einer Inspektion in Berlin ihre Tätigkeit im Innendienst aufnehmen.