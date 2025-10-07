In der vergangenen Saison verloren die Kansas City Chiefs nur drei Spiele - inklusive der Super-Bowl-Pleite. Die Niederlage gegen die Jaguars schmerzt besonders wegen einer Szene kurz vor Schluss.

Jacksonville - Die Jacksonville Jaguars haben einen 14-Punkte-Rückstand gegen die Kansas City Chiefs gedreht und ihren vierten Saisonsieg eingefahren. Beim 31:28 gegen das Team um Patrick Mahomes und Travis Kelce besorgte Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence den entscheidenden Touchdown 23 Sekunden vor Ende der Partie - und das an seinem 26. Geburtstag. Die Jaguars zählen nun mit vier Siegen aus fünf Spielen zur Spitzengruppe der NFL, keine Mannschaft hat eine bessere Bilanz.

Lawrence verlor in der entscheidenden Szene zuerst das Gleichgewicht und fiel zu Boden, weil ihm ein Mitspieler auf den Fuß getreten war. Der Quarterback rappelte sich jedoch auf und schaffte es dann überraschend bis in die Endzone. „Panik, nur Panik“, beschrieb Lawrence seine Gedanken, als er auf dem Feld lag. „Wir hatten keine Timeouts mehr, ich wollte den Ball erst ins Aus werfen, um die Uhr anzuhalten. Aber dann war keiner um mich herum.“

Chiefs hinken Ansprüchen hinterher

Die Chiefs hatten nach dem erneuten Rückstand zwar noch Zeit, um in Reichweite eines Field Goals zu kommen, verpatzten aber alle Spielzüge und kassierten im fünften Spiel der Saison bereits die dritte Niederlage. In der vergangenen Saison hatte die dritte Pleite deutlich länger auf sich warten lassen - bis zum Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles.

Lawrence lobte die Entwicklung der Jaguars: „Unser Prozess funktioniert, wir müssen einfach weitermachen und besser werden. Wir finden Wege, um zu gewinnen und das gegen ein richtig gutes Football-Team heute Abend.“

Duell mit starken Lions steht bevor

Die Chiefs hingegen stehen vor dem Duell mit den starken Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown am kommenden Sonntag (Ortszeit) unter ungewohntem Druck. In der AFC West dümpelt die Mannschaft hinter den Los Angeles Chargers und den Denver Broncos nur auf Rang drei und wäre derzeit nicht für die Playoffs qualifiziert - auch nicht über die Gesamttabelle der AFC.