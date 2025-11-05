Leon Draisaitl demonstriert seinen Ruf als einer der besten Stürmer der Welt mit inzwischen zehn Saisontoren. Seine Edmonton Oilers gewinnen dennoch nicht.

Dallas - Leon Draisaitl hat in der NHL seinen zehnten Saisontreffer erzielt und ist damit an die Spitze der Torjägerliste geklettert - allerdings mit mehr Partien als die anderen Eishockey-Profis mit ebenfalls zehn Toren.

Der deutsche Nationalspieler erzielte beim 3:4 nach Penalty-Schießen seiner Edmonton Oilers gegen die Dallas Stars das zwischenzeitliche 2:0 für die Gäste. Auch das 3:1 durch Connor McDavid, der bei vier Saisontoren steht, reichte Edmonton nicht zum Sieg. Beide Teams hatten sich zuletzt im Finale der Western Conference gegenübergestanden, in dem sich Edmonton wie im Jahr zuvor durchgesetzt hatte.