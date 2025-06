Edmonton - Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers mit zwei Toren zum Auftaktsieg in den Stanley-Cup-Finals gegen die Florida Panthers geschossen. Beim 4:3 nach Verlängerung erzielte der Eishockey-Nationalspieler schon nach 66 Sekunden die Führung für die Gastgeber und traf dann auch zum Sieg. Das 4:3 markierte der Kölner 31 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung.

„Wir waren etwas erwachsener. Jedes Spiel hat seine eigene Geschichte, aber wir haben nur eine Chance gebraucht und die genutzt“, sagte Draisaitl. „Ich fand, es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel.“

Die Panthers, bei denen Nico Sturm nicht zum Einsatz kam, gingen zwischenzeitlich mit 3:1 in Führung. Mattias Ekholm traf im Schlussdrittel zum erneuten Ausgleich gegen den Titelverteidiger. Zum Titelgewinn braucht eine Mannschaft in der Best-of-Seven-Serie vier Siege.

Beide Teams standen auch vergangene Saison im Finale

Beide Mannschaften hatten sich bereits in der vergangenen Saison in der Final-Serie gegenübergestanden. Die Panthers gewannen die ersten drei Spiele, ehe die Oilers mit drei Siegen das entscheidende siebte Spiel erzwangen. Das gewannen die Panthers zu Hause 2:1 und holten den Titel. In dieser Saison liegt der Heimvorteil bei den Oilers.

Das zweite Spiel in der Serie ist in der deutschen Nacht zu Samstag erneut in Edmonton. Das dritte und vierte Spiel ist in Florida, eine fünfte Partie wäre wieder in Kanada.