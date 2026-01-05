Zehn Titel in Melbourne, jetzt die nächste Jagd: Novak Djokovic verzichtet auf Adelaide – und setzt alles auf ein großes Comeback bei den Australian Open.

Adelaide - Novak Djokovic verzichtet vor den Australian Open in Melbourne auf das Vorbereitungsturnier in Adelaide. Er sei körperlich leider noch nicht bereit, vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres wieder an Wettkämpfen teilzunehmen, schrieb der Tennisstar auf Instagram. Sein bislang letztes Turnierspiel bestritt der 38-Jährige am 8. November gegen Lorenzo Musetti. Nach seinem Finalsieg gegen den Italiener in Athen musste Djokovic wegen einer Schulterverletzung auf die ATP Finals verzichten.

„Das ist für mich persönlich sehr enttäuschend, da ich so schöne Erinnerungen an meinen Titelgewinn dort vor zwei Jahren habe“, schrieb der 24-malige Grand-Slam-Sieger aus Serbien über seinen Rückzug vom Turnier in Adelaide, das am kommenden Montag beginnt. „Ich habe mich sehr auf die Rückkehr gefreut, da es sich wirklich wie ein Heimspiel angefühlt hat.“

Fokus auf Melbourne

Sein Fokus liege nun voll auf der Vorbereitung für die Australian Open, führte Djokovic aus. „Ich freue mich darauf, bald in Melbourne anzukommen und alle Tennisfans in Australien zu sehen.“ Das Hauptfeld startet am 18. Januar ins Turnier.

In Melbourne holte Djokovic bereits zehnmal den Titel, zuletzt 2023. Im vergangenen Jahr musste er im Halbfinale nach einem Satz wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel gegen Alexander Zverev aufgeben.