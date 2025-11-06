Der Verband will nach turbulenten Jahren beim Bundestag nach vorn schauen - ein neuer Markenauftritt soll für Modernität und strategische Weiterentwicklung stehen.

Frankfurt/Main - Der Deutsche Fußball-Bund präsentiert sich bei seinem Bundestag an diesem Freitag in Frankfurt/Main mit einem neuen Logo. Im Jahr seines 125-jährigen Bestehens werde es einen erneuerten Markenauftritt geben, teilte der DFB mit. Im Zentrum stehe ein modernisiertes Logo, das symbolisch die drei zentralen Säulen der Verbandsarbeit aufgreife: Organisation, Gesellschaft und Sport, hieß es weiter.

„Mit der Erneuerung seiner Dachmarke setzt der Deutsche Fußball-Bund ein sichtbares Zeichen für seine strategische Weiterentwicklung“, sagte Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, laut Mitteilung.