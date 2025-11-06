Es gibt drei Zugänge für die Ruhmeshalle des deutschen Fußballs. 56 Männer und Frauen gehören dem exquisiten Kreis nun an.

Dortmund - Meistertrainer Ottmar Hitzfeld, 1980er-Europameisterkapitän Bernard Dietz und Fußball-Weltmeisterin Pia Wunderlich sind in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen worden. Das ging aus der jährlichen Abstimmung einer Journalisten-Jury hervor. Mit der Aufnahme in die Ruhmeshalle werden die außerordentlichen Leistungen und Erfolge, die die Nominierten als Spieler oder Trainer erreicht haben, gewürdigt. 56 Männer und Frauen sind nun Teil der Hall of Fame.

Dietz, den sein langjähriger Club MSV Duisburg auch als DFB-Ehrenspielführer vorgeschlagen hatte, war 1980 beim EM-Triumph in Italien Kapitän der deutschen Mannschaft. „Ich habe zuerst gedacht, da veräppelt mich einer – das ist doch alles 40 Jahre her und heute kennt mich keiner mehr“, sagte der frühere Abwehrspieler, der 53 Länderspiele bestritt.

Hitzfeld einer der besten Trainer der Welt

Hitzfeld wurde vor allem für seine Leistungen als Trainer geehrt. Zwei Champions-League-Titel feierte er mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Dazu gewann er sieben deutsche Meisterschaften und drei Pokalsiege.

Wunderlich gehörte der Frauen-Nationalmannschaft an, die 2003 erstmals Weltmeister wurde. Dazu gewann die 102-malige Nationalspielerin 1997, 2001 und 2005 den EM-Titel. Die Preisverleihung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund soll voraussichtlich im Frühjahr 2027 stattfinden.