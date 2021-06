Deutsche Hockey-Damen besiegen England in EM-Vorrunde

Amsterdam - Die deutschen Hockey-Damen haben bei der EM in Amsterdam ihren ersten Sieg eingefahren. Der Weltranglisten-Vierte setzte sich im zweiten Gruppenspiel mit 2:0 (1:0) gegen England durch.

Sonja Zimmermann (8. Minute/Strafecke) brachte die Deutschen in Überzahl in Führung, ehe die erst 18-jährige Jette Fleschütz (32.) erhöhte. Zuvor war ein Treffer von Charlotte Stapenhorst (20.) im Videobeweis aberkannt worden. Für den Halbfinaleinzug benötigt das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger noch einen Punkt im letzten Vorrundenspiel am Mittwoch (14.45 Uhr) gegen die bislang sieglosen Italienerinnen.