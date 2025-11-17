Luke Littler spielt noch nicht mal zwei Jahre auf der Profi-Tour. Jetzt ist er auch im Ranking der beste Darts-Spieler der Welt. Mit 18 verblüfft der Engländer auch seinen härtesten Rivalen.

Wolverhampton - Den verbalen Ritterschlag erhielt Darts-Superstar Luke Littler von seinem Vorgänger Luke Humphries. Rund 23 Monate am Stück hatte Humphries die Weltrangliste angeführt - an diesem Sonntag wurde er vom 18 Jahre jungen Senkrechtstarter erstmals überholt. „Ich habe Luke gesagt, dass er all seinen Erfolg verdient hat. Er hat sich unermüdlich für den Dartsport eingesetzt und verdient es, die Nummer eins der Welt zu sein“, sagte Humphries.

Littler ist noch keine zwei Jahre auf der Tour und hat quasi alles erreicht. Weltmeister, Premier-League-Sieger, Gewinner des World Matchplay - und nun die jüngste Nummer eins der Welt. „Das ist der Tag, von dem ich einst träumte. Nummer eins der Welt und aufeinanderfolgende Titel beim Grand Slam. Was für ein Wochenende“, kommentierte Littler auf Instagram.

Humphries: „Ein unglaublicher Spieler“

Der Youngster nahm Humphries nicht nur Platz eins im Ranking ab. Er unterstrich am Sonntagabend im direkten Duell beim Finale auch, warum er derzeit der Primus ist. „Er ist ein unglaublicher Spieler“, sagte Humphries, nachdem er sich im Endspiel von Wolverhampton mit 11:16 geschlagen geben musste. Bei der WM in London (11. Dezember bis 3. Januar) wird Littler an Platz eins gesetzt sein und als deutlicher Titelfavorit starten.

Erstmals werden im Alexandra Palace 128 Spielerinnen und Spieler an den Start gehen. Das Turnier dauert deshalb mehr als drei Wochen. Bevor die WM in den Fokus gerät, steigen am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag noch die Players Championship Finals als Generalprobe.

Bei dem Turnier in Minehead wird Littler sein Polster als Primus ausbauen, denn vor zwei Jahren war er für das Event noch nicht qualifiziert. Rivale Humphries hingegen hat für die Rangliste seinen Titel von 2023 zu verteidigen.