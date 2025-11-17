Ergebnis 9. Spieltag Eine knappe Niederlage steckt VfB 1906 Sangerhausen gegen VfB Germania Halberstadt A1 ein: 0:1
Eine Niederlage für den VfB 1906 Sangerhausen besiegelte den 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt A1 mit 0:1 (0:0).
Sangerhausen/MTU. Im Friesenstadion Pl.2 haben 42 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem VfB 1906 Sangerhausen und der VfB Germania Halberstadt A1 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).
Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (61.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann brachte Youen Schrader die Gäste in Führung (80.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Sangerhausen
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 9
Der VfB 1906 Sangerhausen rutschte auf Platz fünf.
Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – VfB Germania Halberstadt A1
VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schremmer, Lange, Bärwolf, Schütz, Buchhorn, Ruppe, Halle, Schoder (78. Grenzebach), Nicolai (53. Ehrich), Bühling
VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Lancine (79. Schneider), Simon, Platz, Ucke, Stemmler (89. Michl), Stender, Schrader (89. Leube), Leopold, Knoche (61. Roßberg), Naujoks (68. Rheinschmitt)
Tore: 0:1 Youen Schrader (80.); Zuschauer: 42