Eine Niederlage für den VfB 1906 Sangerhausen besiegelte den 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt A1 mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Niederlage steckt VfB 1906 Sangerhausen gegen VfB Germania Halberstadt A1 ein: 0:1

Sangerhausen/MTU. Im Friesenstadion Pl.2 haben 42 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem VfB 1906 Sangerhausen und der VfB Germania Halberstadt A1 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (61.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann brachte Youen Schrader die Gäste in Führung (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Der VfB 1906 Sangerhausen rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – VfB Germania Halberstadt A1

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schremmer, Lange, Bärwolf, Schütz, Buchhorn, Ruppe, Halle, Schoder (78. Grenzebach), Nicolai (53. Ehrich), Bühling

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Lancine (79. Schneider), Simon, Platz, Ucke, Stemmler (89. Michl), Stender, Schrader (89. Leube), Leopold, Knoche (61. Roßberg), Naujoks (68. Rheinschmitt)

Tore: 0:1 Youen Schrader (80.); Zuschauer: 42