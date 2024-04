München - Bundestrainer Harold Kreis muss bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien vom 10. bis zum 26. Mai auf Stürmer Patrick Hager (35) verzichten. Der Kapitän des EHC Red Bull München lässt die Endrunde aus familiären Gründen aus. Diese Entscheidung verkündete der Nationalstürmer am Rande der Saisonabschlussfeier seiner Mannschaft vor rund 1000 Fans.

Hager hatte nach eigenen Angaben einen guten Austausch mit Kreis und sei für eine künftige Nominierung wieder offen. Der Angreifer war Teil der Silber-Mannschaft von Pyeongchang 2018.

Vizeweltmeister Deutschland bestreitet in der WM-Vorbereitung noch Heimspiele gegen die Slowakei (18. und 20. April) sowie gegen Österreich (25. und 27. April). Nach Partien gegen Frankreich am 4. und 6. Mai reist die DEB-Auswahl am 7. Mai ins tschechische Ostrava. Die WM startet für Deutschland am 10. Mai gegen die Slowakei.

Meister EHC Red Bull München war im Halbfinale der Playoffs an den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven gescheitert. Personalentscheidungen wurden am Samstag noch nicht bekanntgeben. Die Analyse und Einzelgespräche mit den Spielern sollen Anfang kommender Woche starten, hieß es.