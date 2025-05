Am Sonntag haben sich die VfB Germania Halberstadt und die Union 1861 Schönebeck ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 6:4 (2:1).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Dirk Reider (Wegeleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (12.). Nach 17 Minuten schoss Youen Schrader das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Halberstädter legten in der 33. Spielminute nach. Diesmal war Leon-Joel Platz der Torschütze.

VfB Germania Halberstadt führt nach 33 Minuten 2:0

Die Union 1861 Schönebeck e.V. hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Jonatan Schäfer versenkte den Ball in Minute 39. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Halberstädtern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Leon-Joel Platz versenkte den Ball in der 49. Minute noch einmal. So leicht ließen sich die Schönebecker nicht unterkriegen. Jonatan Schäfer traf in Spielminute 56 zum zweiten Mal. Eine echte Gefahr stellte das für die Halberstädter aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Schrader schoss und traf in Minute 66 ein weiteres Mal. So leicht ließen sich die Schönebecker nicht unterkriegen. Leo Stockmann versenkte den Ball in der 71. Minute. Der VfB Germania Halberstadt ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Mohamed Lamine Camara traf in Spielminute 72, gefolgt von Maximilian Müller (78.). Spielstand 6:3 für die VfB Germania Halberstadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 28

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Tyler Lukas Wegener den Ball über die Torlinie bugsierte (81.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Schönebecker aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – Union 1861 Schönebeck

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Lippoldt (46. M. Müller), Menge, C. O. Müller, Camara, Lancine (57. Günther), Platz, M. B. Müller, Wenig, Ucke (72. Simon), Schrader

Union 1861 Schönebeck: Neumann – Schäfer, Pesla, Stockmann, Wegener, Krietsch, Topfmeier, Helmel, Tromski, Stojiljkovic (67. Wölfer), Peine

Tore: 1:0 Youen Schrader (17.), 2:0 Leon-Joel Platz (33.), 2:1 Jonatan Schäfer (39.), 3:1 Leon-Joel Platz (49.), 3:2 Jonatan Schäfer (56.), 4:2 Youen Schrader (66.), 4:3 Leo Stockmann (71.), 5:3 Mohamed Lamine Camara (72.), 6:3 Maximilian Müller (78.), 6:4 Tyler Lukas Wegener (81.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Ronny Engelhardt, Johannes Beutler; Zuschauer: 35