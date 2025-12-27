Ricardo Pietreczko scheitert im Duell mit Andreas Harrysson und übersteht die dritte Runde nicht. Für den Schweden ist es eine Premiere auf dieser großen Bühne.

London - Ricardo Pietreczko hat den erneuten Einzug ins Achtelfinale der Darts-Weltmeisterschaft verpasst. Der 31-jährige Deutsche verlor gegen den Schweden Andreas Harrysson mit 2:4. Bei der Ausgabe im Vorjahr hatte Pietreczko noch die vierte Runde erreicht - es war sein bislang bestes Ergebnis im legendären Londoner Alexandra Palace.

„Es war ein enges Spiel. Vielleicht habe ich die richtigen Dinge zur richtigen Zeit gemacht“, sagte Harrysson, der zum ersten Mal im Achtelfinale steht, bei Sport 1. Er trifft dort auf Jonny Clayton aus Wales.

Pietreczkos Landsmänner Martin Schindler, Gabriel Clemens und Arno Merk haben das Weiterkommen dagegen noch in der eigenen Hand. Sie sind allesamt am Sonntag im Einsatz.