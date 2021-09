Dach von Saints-Heimstadion in New Orleans fängt Feuer

Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP/dpa

New Orleans - Das Dach der Heimspielstätte der New Orleans Saints hat am Dienstag (Ortszeit) Feuer gefangen. Ein Mann wurde nach Angaben von US-Medien verletzt und kam mit leichten Verbrennungen ins Krankenhaus. Ursache für den Brand war offenbar ein Hochdruckreiniger, der in Flammen aufging.

Das Dach des Superdomes in New Orleans sollte vor einem bevorstehenden neuen Anstrich gereinigt werden. Der Schaden wirkte auf Fotos überschaubar. Die Betreiber gehen nicht davon aus, dass das Heimspiel der Saints in der NFL gegen die New York Giants von dem Brand beeinträchtigt wird. Im Nachgang von Hurrikan Ida hatten die Saints ihr erstes Saisonspiel gegen die Green Bay Packers in Jacksonville ausgetragen.