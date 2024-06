Mit einem Showkampf will sich Mike Tyson noch einmal als Boxer beweisen. Das Duell mit einem YouTuber musste wegen gesundheitlicher Probleme des bald 58-Jährigen auf November verschoben werden.

Comeback von Tyson am 15. November

Das Comeback des ehemaligen Box-Weltmeisters Mike Tyson soll nun am 15. November stattfinden.

Dallas - Das Comeback des ehemaligen Box-Weltmeisters Mike Tyson soll nun am 15. November stattfinden. Der Showkampf des 57-Jährigen gegen den 27 Jahre alten Internet-Star Jake Paul war ursprünglich für den 20. Juli in Dallas geplant. Doch Tyson hatte Ende Mai an Bord eines Flugzeugs über Übelkeit sowie Schwindel geklagt und musste daraufhin medizinisch versorgt werden.

„Obwohl wir den Kampf verschieben mussten, werde ich das Training in Kürze wieder aufnehmen. Wir haben zwar einen neuen Termin, aber das Ergebnis wird dasselbe sein, egal wann wir kämpfen. Jake Paul wird K.o. gehen“, sagte Tyson, der am 30. Juni 58 Jahre alt wird, in einer von Netflix veröffentlichten Erklärung.

Die Ärzte hatten Tyson nach eigenen Aussagen empfohlen, das Training wegen eines Magengeschwüres für ein paar Wochen zu lockern, um sich zu erholen. Der Kampf wird beim Streaming-Anbieter Netflix übertragen.

Tyson kämpfte zuletzt im Juni 2005 professionell, nahm das Boxtraining jedoch vor Jahren wieder auf und kehrte für einen Showkampf gegen Roy Jones junior im November 2020 in den Ring zurück. Der Fight über acht Runden endete mit einem Unentschieden. Sein neuer Kontrahent Jake Paul hat von seinen bislang zehn Kämpfen als Profi neun gewonnen, die letzten beiden durch K.o.