Die Kansas City Chiefs sind nicht so dominant wie in den vergangenen Jahren - auf 13 Siege in 14 NFL-Spielen kommt das Team dennoch. Sorgen macht den Fans ihr Quarterback.

Cleveland - Die Kansas City Chiefs haben in der NFL ihre Spitzenposition erfolgreich verteidigt und den 13. Saisonsieg geholt. Gegen die Cleveland Browns gab es ein 21:7. Der Super-Bowl-Sieger der beiden vergangenen Jahre um Quarterback Patrick Mahomes kontrollierte die Partie zwar und kassierte erst nach der 21:0-Führung Punkte gegen sich, war aber erneut nicht so überzeugend wie gewohnt. Die Chiefs wollen als erstes Team der Geschichte den Super Bowl drei Jahre in Serie gewinnen.

Mahomes humpelt am Ende

Kansas City profitierte vor allem vom sorglosen Umgang der Browns mit dem Football. Die Gastgeber leisteten sich drei Interceptions. Mahomes war an allen drei Touchdowns beteiligt, auch wenn ihm nur zwei als Touchdown-Pässe gutgeschrieben wurden. Das Zuspiel auf Xavier Worthy wurde in der offiziellen NFL-Statistik als Querpass gewertet. Mahomes humpelte am Ende wegen einer Knöchelverletzung und spielte in den Schlussminuten nicht mehr.

Die Chiefs haben nun 13 ihrer 14 Saisonspiele gewonnen und stehen damit an der Spitze der AFC. Damit hätten die Chiefs in der ersten Runde der Playoffs ein Freilos und danach Heimrecht.

Commanders mit Coleman weiter mit Playoff-Chancen

Die Washington Commanders um Brandon Coleman holten unterdessen ein 20:19 gegen die New Orleans Saints und haben damit weiter gute Chancen auf die Playoff-Teilnahme. Für die Commanders war es der neunte Saisonsieg.