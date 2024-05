Charlotte - Das NBA-Team der Charlotte Hornets hat sich für einen neuen Cheftrainer entschieden. Charles Lee soll die längste Playoff-Durststrecke der Liga beenden und die Hornets von der kommenden Saison an betreuen. Der 39-Jährige bekommt nach Berichten von US-Medien einen Vierjahresvertrag. Derzeit ist er als Co-Trainer bei den Boston Celtics angestellt und mit seiner Mannschaft noch in den Playoffs aktiv. Lee hat einen guten Ruf in der Liga und in seinen zehn Jahren als Assistenz-Trainer stets erfolgreiche Mannschaften betreut. Er gilt als aufstrebender Basketball-Trainer mit viel Potenzial.

Die Hornets beendeten die vergangene Saison im Tabellenkeller. Die Mannschaft stand seit acht Jahren nicht mehr in den NBA-Playoffs. Kein anderes Team wartet länger auf eine Teilnahme. Lee folgt auf Steve Clifford, der nach zwei Saisons zurücktrat.