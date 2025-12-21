Sein Comeback auf der größten Darts-Bühne der Welt gestaltete Max Hopp noch erfolgreich. In Runde zwei ist dann aber Schluss. Jetzt tauscht er die Pfeile für ein Mikrofon ein.

London - Das Comeback von Max Hopp bei der Darts-Weltmeisterschaft ist zu Ende. Der 29-Jährige unterlag in der zweiten Runde dem Engländer Luke Woodhouse deutlich mit 0:3. Es war Hopps erste Teilnahme auf der größten Bühne der Pfeilewerfer seit 2021. Seither konnte er sich nicht mehr qualifizieren, verlor zwischenzeitlich sogar die Tourkarte. Sie wird für die Teilnahme an großen Turnieren benötigt.

Sehen können die Fans Hopp jedoch auch weiterhin. Denn der gebürtige Hesse wechselt in London nun in die Rolle des TV-Experten bei Sport1.

Am Abend (20.15 Uhr/DAZN und Sport1) könnte dann Martin Schindler als zweiter deutscher Spieler nach Ricardo Pietreczko in die dritte Runde einziehen. „The Wall“ trifft als Favorit auf Keane Barry aus Irland. Ebenfalls im Einsatz sind an diesem Sonntag noch Weltmeister Luke Littler sowie Ex-Champion Gerwyn Price.