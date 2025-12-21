Gegen Villarreal muss der FC Barcelona zunächst zittern, ehe der Sieg in Überzahl feststeht. Nationaltorwart ter Stegen muss wieder zuschauen.

Villarreal - Der FC Barcelona hat seinen Vier-Punkte-Vorsprung vor Real Madrid an der Tabellenspitze der spanischen Fußballliga behauptet. Im Topspiel beim FC Villarreal gelang dem Team von Trainer Hansi Flick ein 2:0 (1:0)-Erfolg, um den die Katalanen aber vor allem in der ersten Halbzeit zittern mussten. Die Gastgeber tauchten immer wieder gefährlich vor dem Barça-Tor auf, konnten aber selbst beste Chancen nicht nutzen.

Für die Gäste trafen Raphinha per Foulelfmeter in der 12. Minute und Lamine Yamal in der 63. Minute. Ab der 39. Minute spielte Barcelona in Überzahl, nachdem Villarreals Renato Vega sich an der Mittellinie ein übles Foul gegen Yamal geleistet hatte und zu Recht die Rote Karte sah.

Ter Stegen wieder nur Zuschauer

Bei Barça kehrte Joan Garcia zurück ins Tor, nachdem im Pokal unter der Woche der deutsche Nationalkeeper Marc-André ter Stegen eine Einsatzchance erhalten hatte. Ter Stegen spielte beim mühsamen 2:0 (0:0) beim Drittligisten CD Guadalajara nach überstandener Rückenverletzung erstmals seit dem 18. Mai wieder für Barcelona. Coach Flick hatte aber mehrfach klargestellt, dass Garcia sein Stammkeeper bleiben werde.

Damit ist die Zukunft des Ex-Gladbachers ter Stegen weiter ungewiss. Er benötigt Spielpraxis, um in der Nationalmannschaft als Nummer eins bei der WM im kommenden Sommer (11. Juni bis 19. Juli) im Tor zu stehen.