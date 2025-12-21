weather wolkig
  4. Basketball-Bundesliga: Syntainics MBC kassiert deutliche Niederlage im Topspiel in Würzburg: Was bei den Weißenfelser schief lief

Der MBC kann in Würzburg nicht an die vergangenen Erfolge anknüpfen. Was im Topduell fehlte.

Von Daniel George 21.12.2025, 18:11
Der Syntainics MBC und Spencer Reaves stolperten in Würzburg. Foto: Imago/HMB-Media

Würzburg/Weißenfels/MZ. Die Einstimmung auf das Spitzenspiel war so festlich wie spektakulär: Das Trainerteam des Syntainics MBC, Sportdirektor Silvano Poropat und Geschäftsführer Martin Geissler genossen am Abend vor dem Auswärtsspiel in Würzburg die Show mit artistischen Einlagen im dortigen Weihnachtszirkus. Was am Sonntag folgte, war ebenfalls ein Spektakel – allerdings auf der falschen Seite aus Sicht der MBC-Bosse.