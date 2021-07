Champions League: Schwere Gruppe für Flensburg-Handewitt

Wien - Lösbare Aufgaben für den THW Kiel, schwere Kaliber für die SG Flensburg-Handewitt.

Während der deutsche Handball-Meister der Gruppenphase in der Champions League relativ gelassen entgegenblicken kann, steht der Vizemeister vor einer kniffligen Vorrunde.

Die Flensburger treffen in der Gruppe B auf Titelverteidiger FC Barcelona, Paris Saint-Germain, den polnischen Topclub Vive Kielce mit Nationaltorwart Andreas Wolff, Portugals Meister FC Porto, Telekom Veszprem, Dinamo Bukarest und Motor Saporoschje aus der Ukraine. Das ergab die Auslosung am Freitag in Wien.

Die Kieler, die 2020 die Königsklasse gewannen, gelten in der Gruppe A als Mitfavorit. Härtester Rivale dürfte der dänische Meister und diesjährige Finalist Aalborg HB sein. Weitere Gegner sind Vardar Skopje, Pick Szeged, Meschkow Brest, Montpellier HB, HC PPD Zagreb und Elverum HH aus Norwegen.

Die ersten beiden Teams beider Gruppen qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die jeweils Dritt- bis Sechstplatzierten erreichen das Achtelfinale. Der Auftakt der Gruppenphase steigt am 16./17. September.