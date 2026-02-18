Der viermalige Olympiasieger Francesco hat nun auch eine Silbermedaille. Die Enttäuschung hält sich in Grenzen. Trost bekommt er von Edelfan Jürgen Klopp.

Cortina d'Ampezzo - Das erste Silber fühlte sich für den viermaligen Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich gar nicht so schlecht an. „Silber sieht verdammt cool aus, muss man auch sagen“, meinte Friedrich nach Platz zwei im Zweierbob und betonte: „Ach, wir sind zufrieden. Wie gesagt, es spiegelt die Saison wider. Deswegen hat Hansi einfach verdient gewonnen. Wir müssen das neidlos anerkennen.“

Zu deutlich waren die 1,34 Sekunden Rückstand des Sachsen auf den Berchtesgadener Johannes Lochner, der erstmals Gold bei Olympia gewann. Als Trost gab es für Friedrich eine Umarmung und ein Selfie mit Olympia-Tourist Jürgen Klopp. Friedrichs Analyse lautete ähnlich wie zuletzt nach den Niederlagen im Weltcup: „Im Zweier haben die einfach eine Performance, die aktuell ihresgleichen sucht. Die haben da was gefunden. Dadurch fahren sie entspannt und locker“, sagte der Rekordweltmeister.

In der Königsklasse mit dem abschließenden Vierer will er nun zurückschlagen. „Wir sind voll motiviert. Wir wissen, denke ich, was wir tun. Wir haben gut trainiert, wir sind alle vier fit.“ Doch auch da rechnet sich Lochner beste Chancen aus. „Da scharren die anderen Jungs aus dem Team schon mit den Füßen, die wollen auch so eine Medaille“, sagte der neue Olympiasieger.