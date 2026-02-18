Die Lage des 1. FC Heidenheim im Bundesliga-Keller ist prekär. Doch auch bei einem Abstieg würde Clubchef Sanwald nicht das machen, was sonst woanders in solchen Fällen oft passiert.

Heidenheim - Der 1. FC Heidenheim würde bei einem Abstieg auch in der 2. Fußball-Bundesliga mit Trainer Frank Schmidt weitermachen. „Selbstverständlich, wenn er es möchte“, sagte der FCH-Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald der Deutschen Presse-Agentur: „Frank hat bei uns noch einen Vertrag bis 30. Juni 2027. Wir wissen, was wir ihm zu verdanken haben.“

Schmidt ist der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball und bereits seit September 2007 Chefcoach des derzeitigen Tabellenletzten FCH. Der 52-Jährige führte den Club aus der vierten Liga bis in die Bundesliga und die Conference League.

Liga-Verbleib wäre ein Novum seit der Drei-Punkte-Regel

„Er ist jetzt sogar mit Sicherheit ein noch besserer Trainer durch die Erfahrungen geworden, die er auch in dieser Saison gesammelt hat. Dass wir unten drinstehen in der Tabelle, liegt ja nicht an ihm“, sagte Sanwald.

Vor dem 23. Spieltag, an dem Heidenheim am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) den Europa-League-Teilnehmer VfB Stuttgart zum Schwaben-Duell empfängt, steht der FCH mit 13 Punkten abgeschlagen am Tabellenende. Noch nie seit Einführung der Drei-Punkte-Regel hat ein Verein mit einer solchen Zwischenbilanz den Bundesliga-Verbleib geschafft. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt sechs Punkte.