Ravens gegen Bills - es war das Playoff-Duell mit den höchsten Erwartungen in der Divisional-Round. Am Ende entscheidet eine minimale Unachtsamkeit die Partie und ermöglicht einen Klassiker.

Buffalo - Weil die Baltimore Ravens einen scheinbar sicheren Ball fallen gelassen haben, kommt es auf dem Weg in den Super Bowl erneut zu einem Duell zwischen den Buffalo Bills und den Kansas City Chiefs. Die Bills bezwangen in den NFL-Playoffs die Ravens 27:25 und schafften es erstmals seit vier Jahren wieder ins Conference-Finale der AFC. Ravens-Profi Mark Andrews ließ dabei kurz vor Schluss einen kurzen Pass noch fallen, den er eigentlich bereits gefangen hatte. Es wäre der Ausgleich gewesen für die Gäste.

Bei Schneefall und minus acht Grad Celcius gewann Bills-Anführer Josh Allen auch das mit Spannung erwartete Quarterback-Duell mit Lamar Jackson. Jackson erlaubte sich eine Interception, Allen blieb ohne Fehlpass und erzielte zwei eigene Touchdowns nach Läufen.

„Das ganze Jahr hieß es, wir haben kein Talent, wir sind zu klein, wir können nicht rennen - ich bin so stolz auf unsere Abwehr“, sagte Allen über seine Teamkollegen, die zwei Fumbles und eine Interception provozierten. „Ich weiß, dass wir das jetzt einen Abend genießen werden und dann unsere Aufmerksamkeit auf die Chiefs richten.“

Bills gegen Chiefs ist inzwischen ein Klassiker in der NFL

In Kansas City müssen die Bills am kommenden Sonntag gegen den Titelverteidiger antreten. Als einziges Team der Liga hatten die Bills in der Hauptrunde die Chiefs in Bestbesetzung bezwungen. Als die Chiefs am letzten Spieltag gegen Denver verloren, wurden viele Stammkräfte geschont.

Zwischen beiden Mannschaften hatte es in den vergangenen Jahren mehrere epische Duelle gegeben. Der Sieger zieht in den Super Bowl ein und spielt am 9. Februar in New Orleans gegen die Washington Commanders oder die Philadelphia Eagles um den wichtigsten Titel im American Football. Die Chiefs könnten den Super Bowl als erstes Team drei Mal in Serie gewinnen.

Zuvor geht es aber gegen die Bills, die sich gegen die Ravens von einer ganz starken Seite zeigten. Die Ravens gingen zwar gleich in Führung, aber auch Buffalo punktete beim ersten eigenen Angriff und übernahm nach dem ersten von zwei Touchdowns durch Allen die Kontrolle.