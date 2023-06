München - Die Basketballer des FC Bayern München haben nur wenige Tage nach dem ernüchternden Halbfinal-Aus in den Bundesliga-Playoffs eine Warnung an die Konkurrenz geschickt.

„Wir werden das nicht auf uns sitzen lassen und im Sommer so hart arbeiten am Kader, dass es nächstes Jahr an dieser Stelle ganz anders aussehen wird, mit zwei Titeln und noch besserer Stimmung“, kündigte Geschäftsführer Marko Pesic beim Saisonabschluss am Audi Dome an.

Das Ensemble von der Isar hatte seine Saison nur mit dem Pokaltitel beendet. In der Euroleague verpasste die Mannschaft die Playoffs deutlich. In der Liga verloren die Bayern die Halbfinal-Serie gegen ratiopharm Ulm klar mit 0:3.

Mit welchem Trainer die Münchner in ihre neue Saison starten, ist noch unklar. Andrea Trinchieri hatte nach dem Playoff-Aus angekündigt, den Bundesligisten zu verlassen. Als Nachfolger wurde zuletzt der Spanier Pablo Laso gehandelt.

„Wir danken dir für dein Herz und deinen Enthusiasmus“, sagte Pesic zu dem impulsiven Italiener Trinchieri. „Du hattest leider das Pech, in den beiden letzten Jahren mit den vielen Verletzungen klarkommen zu müssen. Es waren trotzdem drei sehr intensive, lehrreiche und, wie ich finde, auch erfolgreiche Jahre. Du wirst immer ein großer Teil dieses Vereins bleiben.“