München - Die Basketballer des FC Bayern haben die Hauptrunde der Euroleague auf Platz neun beendet und damit eine schwere Aufgabe vor sich, um die Playoffs zu erreichen. Der deutsche Meister muss in den sogenannten Play-Ins zunächst am Dienstag in eigener Halle gegen Roter Stern Belgrad ran. Nur mit einem Sieg bekäme das Team von Coach Gordon Herbert dann die Chance, sich in einem zweiten K.o.-Spiel den letzten Startplatz für die Playoffs zu holen. Gegner am Freitag wäre dann auswärts entweder Real Madrid oder Paris.

Die Münchner hatten am Donnerstag daheim gegen Titelkandidat Fenerbahçe Istanbul 77:89 verloren und somit ihre Chance verspielt, direkt in die Playoffs einzuziehen. Einen Tag später entschied sich dann durch drei andere Spiele die finale Tabelle nach der langen Hauptrunde. Weil Anadolu Efes (gegen Zalgiris Kaunas), der FC Barcelona (gegen Virtus Bologna) und Panathinaikos Athen (gegen Belgrad) gewannen, kam es zu der finalen Konstellation für die Play-Ins.