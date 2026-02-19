Deutschlands Basketballerinnen können in der WM-Qualifikation fast in Bestbesetzung antreten. Nur ein Star setzt erneut aus.

Lyon - Die deutschen Basketballerinnen gehen mit einem WNBA-Trio in die WM-Qualifikation. Leonie Fiebich, Luisa Geiselsöder und Nyara Sabally gehören zum Kader der deutschen Mannschaft, die als Gastgeber automatisch für die Weltmeisterschaft vom 4. bis 13. September in Berlin qualifiziert ist.

Die WM-Qualifikation findet vom 11. bis 17. März im französischen Lyon statt. Gegner des deutschen Teams sind Südkorea, die Philippinen, Frankreich, Kolumbien und Nigeria.

Premiere für neuen Bundestrainer

Für den neuen Bundestrainer Olaf Lange sind es die ersten Spiele mit dem deutschen Team. Lange, der insgesamt 16 Spielerinnen nominiert hat, hatte nach der EM 2025 die Nachfolge von Lisa Thomaidis angetreten.

Verzichten muss Lange in Lyon auf Satou Sabally. Der WNBA-Star von Phoenix Mercury will aber im September bei der WM in Berlin dabei sein. Letztmals hatte die 27-Jährige 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris für Deutschland gespielt.