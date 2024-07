Paris - Basketball-Superstar LeBron James wird bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris die Fahne der USA tragen. Wie die Amerikaner mitteilten, führt der zweimalige Goldmedaillengewinner die Mannschaft bei der Zeremonie am Freitag an. „Es ist eine unglaubliche Ehre, die Vereinigten Staaten auf dieser globalen Bühne zu vertreten, insbesondere in einem Moment, der die ganze Welt zusammenbringen kann“, sagte James und ergänzte: „Sport hat die Kraft, uns alle zusammenzubringen, und ich bin stolz, Teil dieses wichtigen Moments zu sein.“

Der 39-jährige James von den Los Angeles Lakers greift in Frankreich erneut nach dem Olympiasieg. Bereits 2008 und 2012 hatte er mit dem Starensemble triumphiert und ist nun erneut Favorit. Weltmeister Deutschland dürfte bei dem Turnier mit der Gruppenphase in Lille und der Endrunde in Paris einer der ärgsten Gegner werden. Welche Frau bei den USA gemeinsam mit James die Flagge tragen wird, soll voraussichtlich am Dienstag verkündet werden.

Am Donnerstag wird veröffentlicht, wer die deutsche Fahne trägt. Bis Sonntag konnte öffentlich abgestimmt werden. Bei den Männern stehen Tennisprofi Alexander Zverev, Basketballer Dennis Schröder sowie der Sportschütze Christian Reitz zur Auswahl. Bei den Frauen sind Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl, Fußballerin Alexandra Popp und Judokämpferin Anna-Maria Wagner die Kandidatinnen.