Für Titelverteidiger Deutschland startet die Qualifikation für die Basketball-WM. Der Bundestrainer wird zurückkehren, die Stars aus der NBA fehlen.

Frankfurt/Main - Nach seiner überstandenen Erkrankung hat Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru den Kader für den Start in die WM-Qualifikation nominiert. Welt- und Europameister Deutschland geht mit insgesamt 16 Profis, aber ohne die NBA-Stars um Kapitän Dennis Schröder und Franz Wagner, in die Begegnungen am 28. November im Ulm gegen Israel und drei Tage später auf Zypern. Die kommende Weltmeisterschaft findet 2027 in Katar statt.

In Isaac Bonga, Oscar da Silva, Justus Hollatz und Andreas Obst sollen vier Europameister zur Mannschaft gehören. Allerdings ist das Quartett in den Tagen vor dem Israel-Spiel noch in der Euroleague gefordert, was Einsätze gleich zum Start schwierig machen dürfte. Zudem sind in Norris Agbokoko, Mahir Agva, Till Pape und Collin Welp gleich vier Debütanten dabei, die bislang noch kein Länderspiel absolviert haben. Dass die Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga fehlen, ist während der Saison in der NBA normal.

Ibrahimagic wieder als Co-Trainer dabei

Bundestrainer Mumbru wird gegen Israel erstmals nach der EM wieder an der Seitenlinie stehen. Der ehemalige Profi hatte im Sommer mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung zu kämpfen. Er war während der EM im finnischen Tampere fünf Nächte im Krankenhaus und direkt im Anschluss an das Turnier noch einmal für mehr als vier Wochen.

Statt Mumbru betreute sein Assistent Alan Ibrahimagic das Team bei der Europameisterschaft, die Deutschland nach neun Siegen mit EM-Gold abschloss. Ibrahimagic wird nun wieder als Co-Trainer fungieren.