Gleich zwei Tennisfans sterben an einem Tag beim Prestigeturnier nach Herzstillstand. Der eine bricht auf der Tribüne zusammen, der andere beim Fan-Fest. Die Organisatoren sprechen ihr Mitgefühl aus.

Im Zusammenhang mit den ATP Finals in Turin hat es laut Medien zwei Todesfälle gegeben.

Turin - Die Tennis-Organisatoren der ATP Finals haben die zwei Todesfälle am Montag rund um das Prestigeturnier in Turin bestätigt und ihre Anteilnahme ausgedrückt. Die Spielervereinigung ATP und der italienische Tennis-Verband FITP sprachen in einer Stellungnahme den Angehörigen der gestorbenen Fans ihr Beileid aus.

„Die beiden Männer im Alter von 70 und 78 Jahren waren in die Inalpi Arena gekommen, um die Spiele zu verfolgen. Beide erlitten im Laufe des Tages zu unterschiedlichen Zeiten einen plötzlichen Herzstillstand“, hieß es in der gemeinsamen Mitteilung von ATP und FITP: „Die anwesenden medizinischen Fachkräfte und Rettungskräfte leisteten sofort Hilfe. Trotz umgehender Intervention und anschließendem Transport ins Krankenhaus starben beide leider.“

Über die tragischen Fälle hatten bereits am Montag italienische Medien berichtet. Demnach sei einer der beiden bei einem Fan-Fest zusammengebrochen, der andere während des Matches zwischen dem US-Amerikaner Taylor Fritz und Lorenzo Musetti aus Italien auf der Tribüne.