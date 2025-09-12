Medaillenkandidatin Diribe Welteji darf bei der WM in Tokio nicht um Medaillen laufen. Der Grund: Die Äthiopierin soll eine Dopingprobe verweigert haben.

Tokio - Die äthiopische Medaillenanwärterin Diribe Welteji darf nicht bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio antreten. Der Internationale Sportgerichtshof Cas suspendierte die WM-Zweite von 2023 wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen. Die 23-Jährige soll sich angeblich im Mai ohne plausiblen Grund geweigert haben, eine Probe abzugeben.

Welteji wollte eigentlich zum WM-Start am Samstag im Vorlauf über 1.500 Meter antreten. Die unabhängige Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbands (AIU) hatte beim Cas jedoch Berufung gegen eine Entscheidung von Äthiopiens nationaler Anti-Doping-Behörde eingelegt. Sie hatte die Olympia-Vierte am 27. August freigesprochen und keinen Verstoß gesehen. Für die Zeit des Cas-Verfahrens ist die Dritte der Weltjahresbestenliste nun suspendiert.