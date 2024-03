Arecibo - Camilla Kemp hat sich als erste deutsche Wellenreiterin für die Olympischen Spiele qualifiziert. Die 28-Jährige sicherte sich ihre Startberechtigung bei den ISA World Surfing Games - einer Art Weltmeisterschaft - in Puerto Rico.

„Ich bin sprachlos. Träume werden wirklich wahr“, schrieb Kemp, die in Portugal aufgewachsen ist, bei Instagram. Auf einem Foto posierte sie mit einem großen Ticket für Paris 2024.

Die Surfwettkämpfe werden allerdings nicht in der französischen Hauptstadt oder am Atlantik ausgetragen, sondern an der Küste von Tahiti im Südpazifik. Wellenreiten ist seit den vergangenen Spielen in Tokio olympisch. 2021 hatte Leon Glatzer das deutsche Team in Japan vertreten.