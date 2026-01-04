Kranjska Gora - Die deutschen Skirennfahrerinnen haben eine Spitzenplatzierung im Slalom von Kranjska Gora verpasst. Emma Aicher und Lena Dürr belegten beim Erfolg der formstarken Schweizerin Camille Rast die Ränge acht und elf. Weltmeisterin Rast beendete den bemerkenswerten Siegeszug von Mikaela Shiffrin, die die ersten fünf Weltcup-Slaloms in diesem Winter gewonnen hatte. Die Amerikanerin wurde in Slowenien Zweite vor Rasts Teamkollegin Wendy Holdener.

Rast und Shiffrin in eigener Liga

Rast fuhr erneut mit schwarzem Trauerflor am Arm - wie schon bei ihrem Sieg im Riesenslalom am Samstag. Diesen hatte die 26-Jährige den Opfern der Brandkatastrophe von Crans-Montana und deren Angehörigen gewidmet. „In dieser Woche gab es in meinem Heimatort einen tragischen Unfall und ich denke an diese Familien“, hatte Rast gesagt und an die 40 Toten und mehr als 100 Verletzten des Silvesterunfalls in dem Schweizer Ski-Ort erinnert.

Im Slalom von Kranjska Gora fuhren Rast und Shiffrin in ihrer eigenen Liga. Nur 0,14 Sekunden lag das Duo schließlich auseinander. Der Rückstand der drittplatzierten Holdener auf Shiffrin indes betrug mehr als 1,5 Sekunden.

Dürr kämpfte sich nach einem schwachen ersten Lauf mit einem beherzten Auftritt im Finale immerhin noch um fünf Plätze vor. „Deutlich aktiver“ sei sie da gefahren, sagte die 34-Jährige im ZDF. Vom ersten Tor an habe sie sich sicherer gefühlt und daher auch mehr zugetraut. „Es war nicht alles perfekt, aber ein Schritt in die richtige Richtung“, meinte die WM-Dritte von 2023.