So viele Tore fielen noch nie: Bei der Handball-EM zwischen Slowenien und Montenegro treffen die Spieler insgesamt über 80 Mal. Nach EHF-Angaben eine neue Bestmarke. Das Duell ist ein Krimi.

Von dpa 16.01.2026, 20:02
Rekordspiel: Beim Duell zwischen Slowenien und Montenegro fallen so viele Tore wie noch nie bei einer Handball-EM.
Oslo - Die Handballer aus Slowenien und Montenegro haben bei der Europameisterschaft einen Rekord aufgestellt. Insgesamt 81 Tore fielen beim dramatischen 41:40-Sieg der Slowenen in ihrem ersten Vorrundenspiel in Oslo. Die bisherige Bestmarke datierte nach Angaben der Europäischen Handball-Föderation (EHF) aus dem EM-Jahr 2016. Damals setzte sich Belarus mit 39:38 gegen Island durch. Die favorisierten Slowenen haben nun gute Chancen, in die Hauptrunde einzuziehen. Weitere Gegner sind die Schweiz und die Färöer.