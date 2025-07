Dresden - Dresden verwandelt sich in dieser Woche zum Zentrum des deutschen Spitzensports. Von Donnerstag bis Sonntag finden in der sächsischen Landeshauptstadt die Finals 2025 statt. Bei der großen Multisport-Veranstaltung werden 133 deutsche Meistertitel in 20 Sportarten vergeben.

Was sind die Finals überhaupt?

Die Finals sind ein Event, bei dem zahlreiche deutsche Meisterschaften in verschiedenen Sportarten an mehreren Tagen parallel ausgetragen werden. Erstmals fanden die Finals 2019 in Berlin statt. 2020 musste die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Im vergangenen Jahr gab es keine Finals wegen der Olympischen Sommerspiele in Paris sowie der kurzfristigen Terminverschiebung der Leichtathletik-Europameisterschaft in Rom. Im kommenden Jahr soll das Event in Hannover stattfinden, 2027 in Stuttgart.

Welche Sportarten sind dieses Mal dabei?

Auch in Dresden treffen wieder traditionelle Sportarten und Trendsportarten aufeinander. Wettbewerbe gibt es zum Beispiel in der Leichtathletik, im Rudern, Kanu und im Gerätturnen. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich aber auch von den Leistungen im Stand-Up-Paddling, Klettern, Breaking oder Flag Football begeistern lassen.

Welche deutschen Stars nehmen teil?

Die Leichtathletik-Fans dürfen sich zum Beispiel auf Weitsprung-Star Malaika Mihambo und Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye freuen. Im Turnen sind Nils Dunkel und Karina Schönmaier dabei, die vor zwei Monaten bei der Europameisterschaft in Leipzig noch Titel holten - Dunkel am Barren, Schönmaier am Sprung und im Mixed-Team. In der Rhythmischen Sportgymnastik nimmt Olympiasiegerin Darja Varfolomeev teil. Die Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die schon internationale Erfolge gefeiert haben, ist aber noch deutlich länger.

Welchen Stellenwert haben die Finals für die Sportlerinnen und Sportler?

Das unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Sportarten teilweise stark. Für die Leichtathleten sind die nationalen Titelkämpfe ein wichtiger Formtest für die Weltmeisterschaft in Tokio im September. Auch für die Turner sind die Finals eine Zwischenstation auf dem Weg zur WM im Oktober in Indonesien. Für die deutschen Fechter etwa dürften die Finals ein nicht ganz so großer Gradmesser sein, da danach in diesem Jahr keine großen Meisterschaften mehr auf dem Programm stehen.

Wo finden die Wettbewerbe statt?

Die deutschen Meisterschaften werden in neun Sportstätten in Dresden innerhalb eines Radius von 3,5 Kilometern ausgetragen - zum Teil vor historischen Kulissen wie der Frauenkirche und der Semperoper. „Im Steinwurf rund um die Frauenkirche findet man alle Sportstätten“, sagte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) im Podcast „Die Finals 2025“. Das sei vor allem attraktiv für die Besucherinnen und Besucher. „Man kann fußläufig die Sportstätten alle erreichen, man ist mitten im Stadtzentrum präsent und das ist eigentlich wunderbar“, betonte Hilbert.

Was können die Finals für eine mögliche Bewerbung für Olympische Spiele bedeuten?

Für das Bundesland Sachsen sind die Finals eine Chance. Immerhin will sich der Freistaat als Juniorpartner von Berlin für die Olympischen Spiele bewerben. „Es ist ja eine sehr, sehr - gerade im Moment - bedeutsame Frage: Kann Sachsen Olympische Spiele? Also ehrlich, um es kurz zu beantworten: Das ist natürlich auch ein echter Testlauf. Wir sind natürlich sicher, dass wir das können“, sagte Sachsens Sportminister Armin Schuster. Die Finals seien ein Casting, erklärte der CDU-Politiker. Man simuliere damit „kleine Olympische Spiele“.

Wo werden die Finals übertragen?

ARD und ZDF berichten von den deutschen Meisterschaften nach Angaben des Veranstalters mehr als 30 Stunden im TV sowie mehr als 100 Stunden in Streams und den Mediatheken.