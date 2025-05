Auf der zwölften Etappe sind wieder die Sprinter gefragt. In Viadana jubelt der Niederländer Kooij. Der deutsche Profi Max Kanter wird Siebter.

Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Die Fahrer beim 108. Giro d'Italia in Aktion.

Viadana - Radprofi Olav Kooij hat die nächste Chance für die Sprinter beim 108. Giro d'Italia genutzt und den Tagessieg bejubelt. Nach 172 Kilometern zwischen Modena und Viadana mit einer flachen zweiten Rennhälfte setzte sich der 23 Jahre alte Niederländer im Massensprint vor Landsmann Casper van Uden und dem Briten Ben Turner durch. Der deutsche Sprinter Max Kanter wurde Siebter.

In der Gesamtwertung gab es nur minimale Änderungen. Der 21 Jahre alte Mexikaner Isaac del Toro führt mit 33 Sekunden vor seinem UAE-Teamkollegen Juan Ayuso, da er sich zwei zusätzliche Bonussekunden sichern konnte. Top-Favorit Primoz Roglic vom Red-Bull-Team liegt als Sechster 1:26 Minuten hinter del Toro.

Am Freitag verläuft die 13. Etappe überwiegend über flaches Terrain mit 180 Kilometern zwischen Rovigo und Vicenza. Zum Schluss müssen die Profis aber noch einen Anstieg der Kategorie vier bewältigen. Die dreiwöchige Italien-Rundfahrt endet am 1. Juni in Rom.