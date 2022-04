VfL Halle 96 holt verdienten Punkt gegen Rot-Weiß Erfurt

Halle (Saale)/MZ - „Am Ende hatten wir etwas Glück“, sagte VfL-Stürmer Tommy Kind erleichtert und zufrieden zugleich. Er stand auf dem Rasen des Stadions am Zoo und strahlte. Mit seinen Teamkollegen von Fußball-Oberligist VfL Halle 96 hatte er zuvor vor 732 Zuschauern im Heimspiel am Samstag in Unterzahl ein Unentschieden gegen Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt erfolgreich verteidigt.