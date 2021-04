Halle (Saale) - Der Team-Chef hat höchstpersönlich das bis dato gut gehütete Geheimnis ausgeplaudert. Im Trainingslager im französischen La Plagne im März hat das Corona-Virus die deutschen Bobfahrer erwischt. „Das hat mich erstmal umgehauen, doch gleichzeitig war ich froh, dass es erst nach der Saison passiert ist“, erzählte Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich der „Sächsischen Zeitung“. Er hatte Schwindelgefühle und Husten.

Zum Fünfer-Team des Sachsen gehören auch Thorsten Margis und Alexander Schüller. Die beiden Hallenser schoben Friedrich im Februar bei der WM in Altenberg zum vierten WM-Titel im Viererbob in Folge. Schüller beförderte Friedrich im Zweier zum zehnten WM-Sieg. Auch das Duo vom Stützpunkt in Halle hatte es gestreckt.

„Ich hatte 40 Grad Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen. In der ersten Woche bin ich drei Tage lang rumgelaufen wie ein Zombie“, erzählt der Rekord-Weltmeister der Anschieber der MZ unaufgeregt von den Symptomen. „In der zweiten Woche war dann für drei Tage der Geschmack weg. Auch nicht schön.“

Thorsten Margis spürt Nachwirkungen der Corona-Erkrankung

Er möchte aber nichts dramatisieren und inzwischen geht es ihm gut. Seit etwa zehn Tagen trainiert er wieder leicht. „Aber auch wenn ich kein volles Programm fahre, merke ich abends doch noch mehr Erschöpfung als früher vor der Krankheit - und vor allem die Lunge spüre ich. Ich höre auch genau auf mein Herz“, sagt Thorsten Margis. Spätfolgen können schließlich gefährlich sein.

Das Rätsel, wie sich Deutschlands Bobfahrer angesteckt haben könnten, ist ungelöst. „Wir hatten nach der WM in Altenberg drei Wochen frei und waren zuhause bei der Familie. Dann ging es wie vorgesehen ins Trainingslager nach La Plagne. Vorher wurden wir alle mit einem PCR-Test auf Corona getestet. Alle waren negativ. Also zogen wir mit den drei Bobteams - insgesamt 15 Mann - in ein Chalet nur für uns. Wir fühlten uns sicher.“

Natürlich wurde sich an in der Saison bewährte Hygieneregeln gehalten. „Wir waren gemeinsam an der Bahn, höchstens dann mal einkaufen. Ansonsten in der Unterkunft. Niemand hat sich Sorgen gemacht“, berichtet Margis. Bis zum nächsten Test am Montag, den 15. März. Da folgte der Schock: 14 der 15 Männer hatten plötzlich einen positiven Befund. Im geschlossenen Fahrzeug ging es heimwärts und dort sofort in Quarantäne.

Corona-Quarantäne: Thorsten Margis zieht beim Nachbarn ein

Margis größte Sorge: Wie schütze ich meine Frau und meine kleine Tochter. Die Lösung fand sich durch hilfsbereite Nachbarn. Die waren nicht vor Ort und überließen Thorsten Margis ihr Haus. Dort lebte er in Quarantäne - mit Blickkontakt zu den Liebsten nebenan.

„Meine Frau hat mir dann regelmäßig etwas zu essen vor die Tür gestellt. Das Wichtigste: Sie konnte weiter arbeiten, die Tochter in die Kita gehen“, erzählt der 31-Jährige. Am Montag muss er nun zur nächsten Nachuntersuchung. „Ich habe das Gefühl, es ist wieder alles okay“. Sonst hätte er auch nicht schon wieder vor gut einer Woche mit dem Training begonnen.

Sein „Chef“ Francesco Friedrich hatte sich am Mittwoch im Uniklinikum Dresden checken lassen. Es ist wieder völlig gesund. Doch es bleibt eine Rest-Ungewissheit. Die Leiterin der Abteilung Sportmedizin in Dresden, Heidrun Beck, berichtete der „SZ“: Spätfolgen ließen sich derzeit noch nicht ausschließen. „Es gibt noch keine wissenschaftlichen Studien zu Corona-Fällen im Leistungssport“, sagte Beck.

Man begleite nun die Athleten nach überstandener Infektion und sammle Erfahrungen. Im Dezember seien viele Bundeskader betroffen gewesen, allerdings ohne schwere Verläufe. „Doch einige Athleten tun sich danach schwer, wieder in das Training reinzukommen“, sagte Beck. Das sei vergleichbar mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber.

Margis spürt die Schwäche, die das Virus in seinem Körper zurückgelassen hat, auch. „Es ist noch lange nicht wie normal“, sagt er. Sorgen, dass ihn die Spätfolgen eventuell so viele Körner kosten könnten, dass er die Olympischen Spiele im kommenden Winter in Peking verpasst, hat er keine: „Das wird schon wieder. Wir sind ja keine Ausdauersportler. Ich gehe davon aus, dass ich in Peking dabei bin“, sagt er. Dort möchte er zweimal Gold verteidigen. (mz/Christoph Karpe)