Timo Barthel erhält Olympia-Ticket, Shanice Craft muss noch nachlegen

Halle (Saale) - In das deutsche Team für die Olympischen Sommerspiele in Tokio berufen wurde vom DOSB aus Halle bereits Laura Riedemann. Die Schwimmerin bereitet sich aktuell in einem Höhencamp in Spanien auf ihr Olympia-Debüt vor.

In der nächsten Nominierungsrunde am 15. Juni wird Timo Barthel sein Ticket erhalten. Halles Wasserspringer hatte sich in der Qualifikation als bester deutscher Turmspringer durchgesetzt. Im Synchronspringen von der Plattform gilt der SV-Athlet mit Patrick Hausding als Neunter des Ausscheids zudem als erster Nachrücker auf einen weiteren Startplatz.

Die Leichtathleten haben noch bis Ende Juni die Möglichkeit, Normen zu erfüllen. Sie werden am 4. Juli berufen. Als deutsche Meisterin hat Kugelstoßerin Sara Gambetta ihr Ticket sicher. Diskuswerferin Shanice Craft erfüllte zwar die Norm, ist aktuell aber nur die Nummer vier - um einen der drei Startplätze zu bekommen, muss sie also noch einmal nachlegen. (mz/zag)