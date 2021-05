Erste Sportlerin aus Halle für Olympia in Tokio nominiert

Halle (Saale) - Der Deutsche Olympische Sportbund hat die ersten 54 Athleten für die Sommerspiele vom 23. Juli bis 8. August in Tokio nominiert. Wie der DOSB am Mittwoch mitteilte, sind es Sportler und Sportlerinnen aus den sechs Sportarten Schießen, Freiwasser- und Beckenschwimmen, Segeln, Sportklettern sowie Tischtennis.

Mit dabei ist der Fahnenträger der Olympischen Spiele 2016 in Rio, Timo Boll. Für den 40 Jahre alten Tischtennisspieler wird es der fünfte Olympia-Start seit 2004 sein. Auch eine Athletin aus Halle ist unter den Nominierten: Schwimmerin Laura Riedemann wird in Tokio über 100 Meter Rücken sowie in den Lagen-Staffeln ins Wasser gehen.

Zum Kreis der ersten nominierten Tokio-Teilnehmer zählen auch Medaillengewinner von Rio wie Monika Karsch und Christian Reitz (Schießen), Petrissa Solja, Ying Han, Xiaona Shan und Dimitrij Ovtcharov (Tischtennis) sowie Erik Heil und Thomas Plößel (Segeln).

Deutsches Aufgebot für Olympia in Tokio: Gesamtzahl ist noch nicht absehbar

Eine besondere Stellung hat laut DOSB-Mitteilung Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock, der sowohl im Freiwasserschwimmen als auch im Becken gute Aussichten hat und somit in zwei Sportarten nominiert wurde. Das habe dazu geführt, dass am Dienstag 55 Nominierungen vorgenommen, aber nur 54 Personen nominiert wurden.

Dass eine Reihe von Athleten noch unter Vorbehalt nominiert wurden, habe rein formelle Gründe. So seien im Beckenschwimmen zwar die internationalen Qualifikationsnormen von allen erfüllt wurden, aber die formelle Bestätigung des Weltverbandes FINA für die Zuteilung der Quotenplätze erfolgt erst am 30. Juni. In Einzelfällen fehlten Athleten auch noch notwendige Unterlagen und Nachweise, die spätestens am 28. Juni vorliegen müssen.

Noch nicht absehbar ist laut DOSB die Gesamtzahl der Tokio-Starter, da die Qualifikationswettkämpfe noch nicht abgeschlossen sind. In London 2012 waren 407 und in Rio 452 deutsche Athleten dabei. Da die Corona-Pandemie nicht nur zur Olympia-Verschiebung, sondern auch zur Verlegung von Qualifikationen geführt hatte, sind mehr Nominierungssitzungen geplant als gewohnt. Die nächsten Termine sind am 1. Juni, 15. Juni und 29. Juni. Falls nötig, komme eine Sitzung am 3. oder 4. Juli hinzu. Am 5. Juli ist der Meldeschluss beim Internationalen Olympischen Komitee. (dpa/mz)

SCHWIMMEN BECKEN (27)

Männer (16): Ole Braunschweig (100 m Rücken, 4x100 m Lagen/Berlin), Christian Diener (200 m Rücken/Potsdam), Christoph Fildebrandt (4x100 m Freistil/Saarbrücken), Eric Friese (4x100 m Freistil/Potsdam), Jacob Heidtmann (200 m Freistil, 200, 400 m Lagen, 4x200 m Freistil/Elmshorn), Philip Heintz (200 m Lagen/Heidelberg), Marco Koch (200 m Brust/Frankfurt), Marius Kusch (100 m Schmetterling, 4x100 m Freistil, 4x100 m Lagen, 4x100 m Lagen Mixed/Essen), Lukas Märtens (200/400/1500 m Freistil, 4x200 m Freistil/Magdeburg), Lucas Matzerath (100 m Brust/Frankfurt), Henning Mühlleitner (400 m Freistil, 4x200 m Freistil/Neckarsulm), Fabian Schwingenschlögl (100 m Brust, 4x100 m Lagen, 4x100 m Lagen Mixed/Neckarsulm), David Thomasberger (200 m Schmetterling/Leipzig), Florian Wellbrock (800/1500 m Freistil/Magdeburg), Damian Wierling (100 m Freistil, 4x100m Freistil, 4x100m Lagen/Essen), Poul Zellmann (4x200 m Freistil/Essen)

Frauen (11): Annika Bruhn (200 m Freistil, 4x100/4x200 m Freistil, 4x100 m Lagen, Lagen Mixed/Neckarsulm), Anna Elendt (100 m Brust, 4x100 m Lagen/Darmstadt), Isabel Gose (200/400/800 m Freistil, 4x200 m Freistil/Heidelberg), Franziska Hentke (200 m Schmetterling/Magdeburg), Lisa Höpink (100 m Freistil, 4x100 m Freistil, 4x100 m Lagen/Essen), Sarah Köhler (800/1500 m Freistil/Frankfurt), Hannah Küchler (4x100 m Freistil/Hamburg), Leonie Kullmann (400 m Freistil, 4x200 m Freistil/Berlin), Marie Pietruschka (4x100/4x200 m Freistil/Leipzig), Laura Riedemann (100 m Rücken, 4x100 m Lagen, Lagen Mixed/Halle), Celine Rieder (1500 m Freistil/Neckarsulm)

SCHWIMMEN FREIWASSER (4*)

Männer (2): Rob Muffels (Magdeburg), Florian Wellbrock (Magdeburg)

Frauen (2): Leonie Beck (Würzburg), Finnia Wunram (Magdeburg)

*Wellbrock doppelt gezählt in Becken und Freiwasser



SCHIESSEN (4)

Männer (2): Oliver Geis (Schnellfeuerpistole/Kriftel), Christian Reitz (Schnellfeuerpistole/Regensburg)

Frauen (2): Monika Karsch (Sportpistole/Regensburg), Doreen Vennekamp (Sportpistole/Hüttengesäß)



SEGELN (10)

Männer (4): Philipp Buhl (Laser/Immenstadt), Erik Heil (49er/Hamburg), Paul Kohlhoff (Nacra 17/Kiel), Thomas Plößel (49er/Hamburg)

Frauen (6): Susann Beucke (49erFX/Hannover), Tina Lutz (49erFX/Prien), Alica Stuhlemmer (Nacra 17/Kiel), Luise Wanser (470er/Hammburg), Svenja Weger (Laser Radial/Potsdam), Anastasiya Winkel (470er/Hamburg)



SPORTKLETTERN (2)

Männer (2): Jan Hojer (Frankfurt), Alexander Megos (Erlangen)



TISCHTENNIS (8)

Männer (4): Dimitrij Ovtcharov (Orenburg/Hameln), Timo Boll (Düsseldorf), Patrick Franziska (Saarbrücken). - Alternate Athlete: Benedikt Duda (Bergneustadt)

Frauen (4): Petrissa Solja (Langstadt), Han Ying (Tarnobrzeg/Polen), Shan Xiaona (Berlin). - Alternate Athlete: Nina Mittelham (Berlin)