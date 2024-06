Mit Nikita Putilov steigt die größte deutsche Schwergewichtshoffnung beim Chemiepokal in Halle in den Ring. Welche Träume der 20-jährige Boxer aus Leipzig verfolgt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Als Nikita Putilov mit 14 Jahren einem Kumpel in einen Gym in der berüchtigten Eisenbahnstraße in Leipzig folgt, ist es um ihn geschehen. Aus dem Hobby-Schwimmer wird an diesem Tag ein ambitionierter Kampfsportler. „Seitdem bin ich im Box-Modus“, sagt der 20-Jährige.