Niederlage trotz guter Leistung sorgt für Frust bei den Wildcats

Enttäuschte Gesichter bei Halles Anica Gudelj (l.) und Camilla Madsen nach der Niederlage in Metzingen.

Metzingen/Halle (Saale)/MZ - Nach nervenzermürbenden Tagen war für Katrin Welter am Sonntag verdientermaßen Durchatmen angesagt. In ihrer Heimatstadt Ludwigshafen ging es für die Trainerin von Union Halle-Neustadt mit der Familie auf einen Weinberg. Ein perfekter Ort, um all den Stress und auch die angestaute Wut hinter sich zu lassen.