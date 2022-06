Neue Chance für Jessica Löschke beim Langlauf-Weltcup in Dresden

Jessica Löschke gehört zum deutschen Aufgebot für den Ski-Weltcup in Dresden. Was sich die 21-Jährige vorgenommen hat.

Jessica Löschke will beim Weltcup in Dresden wieder angreifen.

Oberwiesenthal/MZ - Das frühe Aufstehen ist Jessica Löschke längst gewohnt. Gegen sechs Uhr ging es am Freitagmorgen vom Bundesstützpunkt in Oberwiesenthal für die 21-Jährige mit schwerem Gepäck in das rund 140 Kilometer entfernte Dresden. Der Heim-Weltcup in der sächsischen Metropole steht auf dem Programm.