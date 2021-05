Lucie Kienast startet in Halle und Dessau

Halle (Saale) - Der Kopf war noch immer voll. Mit Photosynthese. Dem Verdauungssystem. Und Ökologie. Die schriftliche Bioprüfung am Donnerstag hat Lucie Kienast tatsächlich alles abverlangt. „Das war so viel Lernstoff“, gibt die 19-Jährige zu. Aber wie im Sport, so ist das auch mit der Schule: Sie will das Maximale herausholen.

Am Freitag war noch Englisch fällig, Anfang Juni folgt Geografie, dann hat die Sportschulgymnasiastin ihr Abitur in der Tasche. Und kann sich ganz auf ihre Leidenschaft konzentrieren, die Leichtathletik. Das Training, sagt die vielseitige SV-Athletin aber auch, hat ihr dabei geholfen, die viele Denkarbeit zu meistern. Genauso wie die Aussicht, nach der Schule eine Ausbildung bei der Bundespolizei beginnen zu können. Zwar habe sie noch nicht die finale Zusage, aber die Chancen auf einen Platz in der Fördergruppe, das weiß sie, stehen nicht schlecht.

Lucie Kienast setzt neue Bestmarke im Weitsprung

Was zweifellos auch etwas damit zu tun hat, dass es im Sport gut läuft. Lucie Kienast ist eine ernsthafte Kandidatin für die U-23-EM - und das gleich in zwei Disziplinen: dem Siebenkampf und dem Weitsprung, Erst letztes Wochenende katapultierte sich die Hallenserin bei einem vereinsinternen Test so weit wie noch nie in den Sand. Mit 6,54 Meter - bisher standen 6,48 Meter in der Bestenliste - ist sie zu dem frühen Zeitpunkt der Saison sogar die nationale Nummer eins.

Am Wochenende soll nun auch noch ein gutes Mehrkampfergebnis hinzukommen. Bei den Mitteldeutschen Meisterschaften im heimischen Robert-Koch-Stadion will die großgewachsene Athletin „gut durchkommen und meine gute Form bestätigen“. Für das große Meeting Ende Mai in Götzis mit Weltstars am Start hat sie auch schon eine Einladung.

Lucie Kienast denkt eher an Dessau als an Tokio

In der Weitsprunggrube sucht der Schützling von Wolfgang Kühne ebenfalls den Vergleich mit den Besten. Am 21. Mai duelliert sich Lucie Kienast unter anderem mit Weltmeisterin Malaika Mihambo beim Anhalt-Meeting in Dessau.

Und Olympia in Tokio? Hat sie nicht vordergründig auf der Agenda. „Da muss schon wirklich alles richtig laufen“, wiegelt das Talent ab, „und man darf sich auch gar nicht verrückt machen. “ Auf 6.400 Punkte (ihre Bestmarke im Mehrkampf steht bei 6.009) und 6,82 Meter in ihrer Lieblingseinzeldisziplin müsste sich Lucie Kienast verbessern. Den Ehrgeiz hat sie, sich so weit vorzukämpfen. „Um mich weiter verbessern zu können“, sagt sie und klopft auf Holz, „muss ich gesund bleiben“. Sie denkt lieber in kleinen Etappen. Aber Träumen ist erlaubt. (mz)