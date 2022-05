Garbsen/MZ - Beim Springermeeting in Garbsen hat Mehrkämpferin Lucie Kienast vom SV Halle im Weitsprung mit 6,46 Meter Platz zwei hinter Merle Homeier (Göttingen/6,52) belegt.

Am Mittwoch wird Kienast beim Anhalt-Meeting in Dessau-Rosslau sich unter anderem mit Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo messen. Am Wochenende dann startet sie beim Mehrkampf in Götzis.