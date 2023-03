Julia Kern hat bei der WM in Planica im Teamsprint Bronze für die USA gewonnen. Warum die Wurzeln ihres Erfolges aber in Mitteldeutschland liegen.

Halle (Saale)/MZ - Ein kurzer Abstecher zu den Großeltern, die gewissermaßen auch Großvater und Großmutter ihres Erfolges sind, war zum Glück trotz des eng getakteten Terminplans drin. Zwischen der Weltmeisterschaft in Slowenien und Weltcuprennen in Norwegen kann Julia Kern einen dreitägigen Besuch in Halle einschieben. Mit im Gepäck: eine Bronzemedaille in Schneeflockenform von der WM.