Ist der Hallenser Andreas Obst jetzt reif für einen Top-Klub?

Nach der stärksten Saison seiner Karriere will Halles Nationalspieler Andreas Obst mit Ulm in den Playoffs glänzen. Folgt der Wechsel zu einem Topteam?

Ulm/Halle (Saale) - Dieses Drama in Überlänge soll letzte Energien freisetzen. Auch wenn ein Happy End, anders als oft im Kino, ausblieb. Bis zum äußersten Rand einer Niederlage hatte Ratiopharm Ulm beim Pokalturnier am vergangenen Wochenende den Topfavoriten und späteren Sieger Bayern München getrieben. So eng war das Halbfinalduell, dass der Sieger erst nach zwei Verlängerungen feststand. Es waren die Münchner mit 104:102, weil der letzte Ulmer Wurf nicht saß.

Ein maximal schmerzhafter Ausgang. Dem „zwei bittere Tage“ folgten, wie Andreas Obst, Basketballnationalspieler aus Halle, sagt. Aber dieser erste schwere Frust ist positiven Emotionen gewichen. Stolz etwa über den starken Auftritt. Vor allem aber ziehen die Unterlegenen aus dem Geleisteten Selbstbewusstsein. „Obwohl uns mehrere wichtige Spieler gefehlt haben, hätten wir die Bayern fast geschlagen“, sagt Obst, der seit 2019 für Ulm aufläuft. „Das gibt uns noch einmal einen Push. Wir sind jetzt hungrig auf mehr.“

Andreas Obst mit Ulm in den Playoffs gegen Oldenburg

Playoff-Siege sollen diesen gewachsenen Appetit stillen. Am Donnerstag (20.30 Uhr/Magenta Sport) startet Ulm in die K.o.-Runde der Basketballbundesliga. Als Sechster der Hauptrunde treffen die Schwaben auf den Dritten Oldenburg, der Heimrecht genießt. Gespielt wird zunächst zweimal im Norden. Wer zuerst drei Spiele gewinnt, zieht in das Meisterschafthalbfinale ein.

Rein nach der Hauptrundenplatzierung ist Oldenburg also der Favorit. Die Basketballexperten des Landes erwarten aber eine offene Serie, viele sehen sogar Ulm vorn. Weil es da ja auch noch andere Parameter gibt. Die Form etwa. Und die spricht für Ulm, trotz oder gerade wegen des Pokaldramas. Der starke Auftritt war eine Bestätigung der neun Siege, die das Team zuvor zum Abschluss der Ligahauptrunde aneinander gereiht hatte. „Wir waren in den letzten Wochen in guter Form“, sagt Obst. „Diese Energie und den gleichen Fokus müssen wir jetzt auch in den Playoffs zeigen.“

Obst kommt dabei, wie schon in der Hauptrunde, eine Schlüsselrolle zu. Der 24-Jährige spielt eine starke Saison, „die beste meiner Karriere“, wie er selbst sagt. Das einstige Talent der halleschen USV Rhinos hat mit herausragenden 50,9 Prozent erfolgreicher Dreipunktewürfe nicht nur seinen Ruf als einer der besten Schützen der Liga untermauert.

Dreier-Spezialist Andreas Obst zeigt viele Qualitäten

Der 1,91-Meter-Mann stellte auch unter Beweis, dass er längst mehr ist als ein reiner Wurfexperte. Er zieht auch erfolgreich zum Korb, punktet mit Finesse aus der Nahdistanz. So kommt Obst auf 13,4 Zähler im Schnitt, drittbester Wert seines Teams. Wenn nötig, ist er dazu auch für den Spielaufbau der Ulmer zuständig. „Ich habe viel am Dribbling und meiner Ballkontrolle gearbeitet“, erklärt Obst die Entwicklung zu einem sehr vielseitigen Spieler. „Dazu habe ich einen Coach, der weiß, wie er mich einzusetzen hat.“

Der Slowene Jaka Lakovic, einst selbst ein herausragender Spielmacher und Schütze, schenkt dem Hallenser viel Vertrauen. So wie im Pokalspiel gegen die Bayern. Weil mit Thomas Klepeisz und Per Günther zwei Aufbauspieler verletzt fehlten, hatte Obst oft den Ball als Spielmacher in der Hand. Am Ende stand er fast 44 Minuten auf dem Parkett, erzielte 23 Punkte.

Hat Bayern München Andreas Ost auf der Liste?

Leistungen, die auffallen. Experten sehen Obst in der nächsten Saison bei einem Team der EuroLeague, so etwas wie die Champions League im Basketball. Bayern München, der Pokalgegner, soll sogar bereits konkretes Interesse an einer Verpflichtung haben. Der WM-Teilnehmer von 2019 hält sich zu den Wechselgerüchten bedeckt: „Die EuroLeague ist mein klares Ziel. Aber wie und wann ich das erreiche, wird sich zeigen“, sagt Obst. „Um solche Sachen kümmert sich auch mein Agent, ich konzentriere mich voll auf die Playoffs.“

Auf die für ihn übrigens direkt ein weiterer Kraftakt folgt. Vom 29. Juni bis 4. Juli spielt die deutsche Nationalmannschaft bei einem Qualifikationsturnier in Kroatien um ein letztes Olympiaticket. Eine Nominierung für den Kader ist Obst nach seiner starken Saison praktisch sicher. „Das wird zwar für den Körper nochmal knackig, aber ich freue mich sehr darauf“, sagt er. Ein weiteres Drama ohne Happy End soll es dann aber nicht geben: „Wir wollen es natürlich zu Olympia schaffen.“ (mz)