Immer einen Schritt zu spät: Wildcats verlieren gegen Metzingen deutlich

Halle (Saale)/MZ - In dem dumpfen Knall schien sich der ganze Ärger zu entladen. Irgendeine der Wildcats wuchtete beim Gang in die Umkleidekabine ihrer SWH-Arena frustriert eine volle Wasserflasche gegen die Tür zu den Katakomben. Die Enttäuschung war kollektiv - und nur allzu verständlich: 25:33. Gegen den Tabellennachbarn Metzingen gab es für Halles Erstligahandballerinnen an diesem Sonntag nichts zu holen.