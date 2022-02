IBU-Cup statt Olympia: So schlägt sich Franziska Hildebrand in Nove Mesto

Franziska Hildebrand ist beim Biathlon-IBU-Cup in Tschechien für Deutschland unterwegs. Ein Überblick über ihre Ergebnisse.

Franziska Hildebrand hat beim IBU-Cup in Nove Mesto zwei Sprintrennen absolviert. (Archivbild)

Nove Mesto/MZ - Während Deutschlands Biathletinnen bei den Olympischen Winterspielen in Peking um Medaillen kämpfen, ist Franziska Hildebrand auf kleinerer Bühne unterwegs: In Nove Mesto ist sie Anfang Februar beim zweitklassigen IBU-Cup dabei.

Der begann am Donnerstag mittelmäßig für die Ex-Weltmeisterin aus Köthen. Im ersten Sprintrennen lief Hildebrand über 7,5 Kilometer mit einem Fehler im Stehendschießen auf Rang 14. Der Sieg ging an die Französin Caroline Colombo, beste Deutsche war Hanna Kebinger, die ohne Schießfehler Neunte wurde.

Franziska Hildebrand: Nur Rang 14 und 18 bei IBU-Cup in Nove Mesto

Auch am Samstag konnte sich Hildebrand in Tschechien keine Top-Platzierung sichern. Im zweiten Sprintrennen leistete sich die 34-Jährige sogar zwei Fehler im Stehendschießend und musste sich am Ende mit Rang 18 begngügen. Janina Hettich verpasste den Sieg nur knapp und wurde Zweiter hinter der Weißrussin Irina Kutschinkina. Juliane Frühwirt überzeugte zudem mit Rang vier im deutschen Team.

Franziska Hildebrand hatte die Nominierung für den deutschen Olympia-Kader knapp verpasst, ist aber Ersatzfrau für Peking. Sollte eine der dort startenden fünf Athletinnen ausfallen, könnte die Köthenerin noch nachrücken.